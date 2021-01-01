سر ارتفاع معدل وفيات كورونا فى مصر .. خبير يكشف التفاصيل

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سر ارتفاع معدل وفيات كورونا فى مصر

شهدت الفترة الماضية ، بداية الموجة الثانية لـ فيروس كورونا المستجد، ارتفاعا ملحوظ في أعداد الوفيات بالمقارنة مع الموجة الأولى للفيروس.

وعلق الدكتور مجدي بدران خبير المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، أن فيروس كورونا يستخدم استراتيجية الكر والفر، هناك تصاعد واضح وملحوظ في حالات الإصابة والوفاة بكورونا، وذلك سبب تسارع وتيرة العدوى نتيجة الاستهانة بالفيروس وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح مجدي بدران ، خلال حديثه لـ صدى البلد، عن سر ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا، وهو تأخر المريض للذهاب إلى المستشفى حال ظهور الأعراض، وأغلب المصابين كانوا يعتقدون أنهم غير مصابين بالكورونا، وأنهم لا يعانون إلا من نزلات برد أو إنفلونزا.

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وتابع خبير المناعة، أن إهمال الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة المتابعة مع الطبيب الخاص بهم أو تناول الأدوية الخاصة بحالتهم المرضية، حيث تشكل الأمراض المزمنة المهملة القاعدة المشتركة لـ وفيات الكورونا مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وقلة المناعة.

المصدر: youm7

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