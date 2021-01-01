شهدت الفترة الماضية ، بداية الموجة الثانية لـ فيروس كورونا المستجد، ارتفاعا ملحوظ في أعداد الوفيات بالمقارنة مع الموجة الأولى للفيروس.
وعلق الدكتور مجدي بدران خبير المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة، أن فيروس كورونا يستخدم استراتيجية الكر والفر، هناك تصاعد واضح وملحوظ في حالات الإصابة والوفاة بكورونا، وذلك سبب تسارع وتيرة العدوى نتيجة الاستهانة بالفيروس وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مجدي بدران ، خلال حديثه لـ صدى البلد، عن سر ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا، وهو تأخر المريض للذهاب إلى المستشفى حال ظهور الأعراض، وأغلب المصابين كانوا يعتقدون أنهم غير مصابين بالكورونا، وأنهم لا يعانون إلا من نزلات برد أو إنفلونزا.
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التعليقات على سر ارتفاع معدل وفيات كورونا فى مصر .. خبير يكشف التفاصيل
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