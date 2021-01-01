متى تنتهي الموجة الثانية من كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس للصحة يكشف

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا ما زال يسير على نفس النمط وهو مرض فيروسي شديد تسبب في حالة إجهاد للعالم بأكملها.
وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "هناك بعض الحالات تكون مصابة بالعدوى ولكن لا تظهر عليها أعراض وبالتالي تكون معدية".
وتابع عوض تاج الدين "هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا خاصة في فترة الشتاء نتيجة اختلاط موسم فيروس الإنفلونزا وكورونا".
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