كشفت صحيفة فرنسية عن فشل انتقال مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي بسبب المقابل المادي والتي وصفتها بالصفقة المستحيلة.
وفي الفترة الأخيرة ، ارتبط اسم مصطفى محمد بالنادي الفرنسي وقدموا عرض يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 مليون دولار من أجل الظفر بخدماته في الإنتقالات الشتوية .
وقالت صحيفة " but sante " : " من الصعب على سانت إيتيان تقديم مثل هذا العرض لأن موارد النادي المادية محدودة للغاية ولذلك فالصفقة تبدو مستحيلة.
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التعليقات على صفقة مستحيلة .. فشل انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي
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