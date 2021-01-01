صفقة مستحيلة .. فشل انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان الفرنسي

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صورة الخبر: مصطفى محمد لاعب الزمالك
مصطفى محمد لاعب الزمالك

كشفت صحيفة فرنسية عن فشل انتقال مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي بسبب المقابل المادي والتي وصفتها بالصفقة المستحيلة.

وفي الفترة الأخيرة ، ارتبط اسم مصطفى محمد بالنادي الفرنسي وقدموا عرض يتراوح ما بين 3.5 إلى 4 مليون دولار من أجل الظفر بخدماته في الإنتقالات الشتوية .

وقالت صحيفة " but sante " : " من الصعب على سانت إيتيان تقديم مثل هذا العرض لأن موارد النادي المادية محدودة للغاية ولذلك فالصفقة تبدو مستحيلة.

وتابعت الصحيفة : " رئيس فريق الكشافة بنادي سانت إيتيان، جان لوك بويزين، قد طرد عدة وكلاء خلال الفترة الماضية قد قاموا بعرض بعض اللاعبين عليهم بمبالغ تتراوح بين مليون إلى 2 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي رفض لأنه لا يستطيع توفير مثل هذه المبالغ".

واختتمت : " إدارة سانت إيتيان في موقف حرج لأن مدرب الفريق، كلود بويل، قد طلب منهم على الأقل صفقة أو صفقتين في الميركاتو الشتوي في مركزي المدافع والمهاجم".

ويحتل فريق سانت ايتيان المركز الـ 14 من جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 18 نقطة بعد مرور 17 جولة منذ بداية المسابقة .

المصدر: صحيفة " but sante "

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