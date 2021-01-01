هل تقرر إلغاء أجزاء من المناهج لطلاب المدارس تقديرا لظروف كورونا ؟ .. وزير التعليم يجيب



وزير التعليم وزير التعليم

انتشرت خلال الساعات الأخيرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم صدور قرار رسمي بإلغاء بعض الاجزاء من المقررات الدراسية للتخفيف عن الطلاب في ظل قلق وتوتر أزمة كورونا.



ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحات له إن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح على الاطلاق.



وقال وزير التربية والتعليم : لقد تقرر إنهاء المحتوى الدراسي بدون نقصان كشرط لتصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي".

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وأضاف: لم تتراجع الوزارة عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها بشكل تحريري داخل لجان امتحانية مراقبة، في مقررات الفصل الدراسي الأول بدون أي حذف.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : "سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية".وقد تقرر تفعيل القرار الجمهوري الخاص بمكافحة الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن جميع الامتحانات موضوعة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها خبراء المركز القومي للامتحانات.وقررت وزارة التربية والتعليم ، أنها لن تعتمد هذا العام على الأبحاث أو الامتحان من البيت ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغش والعمل الجماعي.