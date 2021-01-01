لـ تجنب الإصابة بـ سلالة كورونا الجديدة.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة



سلالة كورونا الجديدة سلالة كورونا الجديدة

يعد فيروس كورونا من إخطر الفيروسات التي انتشرت حول العالم، وتعد السلالة الجديدة من فيروس كورونا أشد فتكا وتحورا، ويمكن إصابتك بها بشكل قوي يهدد حياتك إذا كانت مناعتك ضعيفة.



ولذا يجب عليك الأبتعاد عن بعض الأطعمة التي تضعف المناعة بشكل كبير، وكشفًا لما قدمه موقع piedmont" إليكم ابرزها:



الكميات الكافية من النوم ضرورية للحفاظ على نظام المناعة الصحي، والحفاظ على استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، وخاصة القهوة والصودا ، عند الحد الأدنى ، خاصة في وقت لاحق من اليوم، تساهم مستويات الحموضة في القهوة أيضًا في ارتفاع مستوى الحموضة بشكل عام في الجسم ، مما قد يؤدي إلى حدوث التهاب.

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في حين أن الفاكهة صحية بشكل عام ، فمن الضروري تجنب استهلاك الكثير من السكر لتعزيز نظام المناعة الصحي، ويجب ان نلفت الانتباه إلى تناول الفواكه المجففة أو المعلبة ، خاصة التمور والفواكه المجففة المعبأة في العصير أو الشراب، يمكن أن يحول السكر المضاف بشكل كبير إلى ضعف المناعة .بينما تحتوي الأطعمة المخللة مثل مخلل الملفوف على الكثير من النكهات في عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ، أنه يمكنهم أيضًا تعبئة كمية كبيرة من الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى الجفاف واحتباس السوائل وحتى تفاقم حالات مثل أمراض الكلى، يمكن أن يساعد شطف الأطعمة المخللة جيدًا في التخلص من بعض الصوديوم ، لكن تناولها باعتدال هو أفضل طريقة لتجنب ضعف المناعة.كما لا يفضل تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون، مما تؤثر على مناعة الجسم بشكل سيء، وصحة القلب .