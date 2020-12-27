تباينت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية التعاملات في جلسة متقلبة، مع تعافي الدولار الأمريكي في أعقاب إقرار حزمة التحفيز المالي الإضافي.
وكان المعدن الأصفر صعد لأعلى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من التعاملات مع توقيع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حزمة التحفيز الجديدة أمس الأحد.
وجاء توقيع “ترامب” على مشروع القانون رغم معارضته لبعض البنود في الأسبوع الماضي، في حين من المقرر أن يصوت مجلس النواب على زيادة مدفوعات التحفيز من 600 دولار إلى 2000 دولار.
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التعليقات على سعر الذهب يتراجع عند التسوية في جلسة متقلبة مع تعافي الدولار
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