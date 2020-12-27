

تجارة مصر الخارجية تهبط لـ 80 مليار دولار خلال 10 أشهر تجارة مصر الخارجية تهبط لـ 80 مليار دولار خلال 10 أشهر

هبطت قيمة التجارة الخارجية لمصر بنسبة 10.4% خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 79.842 مليار دولار في مقابل 89.137 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 .



وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن قيمة التجارة خلال أكتوبر تراجعت 20.1% لتسجل 7.322مليار دولار في مقابل 9.162 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2019.



يأتي ذلك في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي بدأ انتشاره مطلع العام الجاري، الأمر الذي أثر على مؤشرات حركة التجارة العالمية .

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34.2 مليار دولار عجزا تجارياوانخفضت قيمة العجز بالميزان التجاري خلال أول 10 أشهر من العام بنسبة 11.3% وبقيمة 4.377 مليار دولار، لتبلغ نحو 34.242 مليار دولار مقابل 38.619 مليار دولار.وتراجعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 9.7% خلال الفترة من “يناير-أكتوبر 2020” لتسجل 22.8 مليار دولار في مقابل 25.259 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.