

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، مع زيادة الطلب.



وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، ارتفعت أسعار اليورو، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه، فيما انخفض الجنيه الإسترليني.



سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لدى المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

وفي البنوك بلغ متوسط الدولار 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته "العين الإخبارية"، على الأسعار في 29 بنكا.أعلى سعر للدولاروهيمن سعر صرف 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، في 17 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وعودة، والمصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي، والمشرق.كما ارتفع سعر الدولار الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.تثبيت أسعار الفائدةوأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020وثبت البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، في أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.وأظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليا بنسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7% في الربع الثاني من 2020، عندما فرضت مصر حظر تجول ليليا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.أسعار اليورو والإسترلينيوارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي إلى 19.11 جنيه للشراء و19.239 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصر اليوم السبت 26 ديسمبر 2020بينما بلغ متوسط سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه 21.13 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع.أسعار الريال والدرهم والديناروعلى موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى 4.174 جنيه للشراء، و 4.201 جنيه للبيع.كما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 4.264 جنيه للشراء، و4.292 جنيه للبيع، وصعد سعر صرف الدينار الكويتي إلى 51.229 جنيه للشراء و51.688 جنيه للبيع.وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.