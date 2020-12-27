

استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور.. استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور..

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجعت أسعار الطماطم من ما بين ٢.٠٠ و٢.٥٠ جنيه للكيلو، والبطاطس من ٠.٥٠ قرش إلى ١.٠٠ جنيه، والبصل من ٢ إلى ٤.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٥٠ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٢.٧٥ إلى ٣.٥٠ جنيه، والفلفل الرومي بـ٤ جنيه، والثوم بـ17 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٠٠ و٢.٠٠ جنيه، ووصل البنجر إلى ٢ جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3 إلى ٣.٥٠ جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى ٥ جنيه.