

لأول مرة في مصر.. فولفو تقدم للعملاء ضمان قطع الغيار مدى الحياة لأول مرة في مصر.. فولفو تقدم للعملاء ضمان قطع الغيار مدى الحياة

أعلنت شركة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لفولفو في مصر، عن تقديم برنامج ضمان جديد يعرض لأول مرة في مصر فقط لعملاء فولفو وهو ضمان لقطع غيار فولفو الأصلية مدى الحياة بتغطية شاملة لجميع عيوب المواد أو الصناعة لقطع الغيار الأصلية التي تم تغييرها داخل مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.



من خلال برنامج الضمان لقطع الغيار الجديد، يستطيع العميل أن يتمتع بضمان لا يشمل فقط قطع الغيار، بل يمتد ليشمل المصنعيات، طوال مدة امتلاكه لسيارته فولفو، سواء قديمة أم حديثة.



هذا الضمان الجديد لقطع الغيار يساهم في الحفاظ على السيارة في حالة ممتازة طوال الوقت وفى شعور العميل براحة البال وذلك لإعلائه قيم المتانة والأداء والجودة والسلامة مدى الحياة.

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وقد علق السيد المهندس محمد أبو النور، مدير عام فولفو مصر بشركة عز العرب للسيارات، قائلاً: "نحن دائماُ في عز العرب نسعى بكل جهدنا على لنوفر لعملائنا الكرام كافة المزايا والعروض الجديدة، ومن هذا المنطلق نقوم دائماً بدراسة مقترحات عديدة في هذا الصدد ووجدنا أن هذا البرنامج سيحوذ على رضاء قطاع كبير من العملاء وهو هدفنا الرئيسي في نهاية الأمر."يذكر أن برنامج قطع غيار فولفو الأصلية الجديد متوفر في جميع مراكز خدمة فولفو التابعة لعز العرب للسيارات وكذلك مراكز الخدمة التابعة للموزعين المعتمدين رسلان موتورز جروب ونور الدين الشريف.