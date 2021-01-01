لأول مرة في مصر.. فولفو تقدم للعملاء ضمان قطع الغيار مدى الحياة

أعلنت شركة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لفولفو في مصر، عن تقديم برنامج ضمان جديد يعرض لأول مرة في مصر فقط لعملاء فولفو وهو ضمان لقطع غيار فولفو الأصلية مدى الحياة بتغطية شاملة لجميع عيوب المواد أو الصناعة لقطع الغيار الأصلية التي تم تغييرها داخل مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة.
من خلال برنامج الضمان لقطع الغيار الجديد، يستطيع العميل أن يتمتع بضمان لا يشمل فقط قطع الغيار، بل يمتد ليشمل المصنعيات، طوال مدة امتلاكه لسيارته فولفو، سواء قديمة أم حديثة.
هذا الضمان الجديد لقطع الغيار يساهم في الحفاظ على السيارة في حالة ممتازة طوال الوقت وفى شعور العميل براحة البال وذلك لإعلائه قيم المتانة والأداء والجودة والسلامة مدى الحياة.
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