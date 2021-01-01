المربع نت – كشفت تويوتا في معرض طوكيو للسيارات 2019، عن سيارة اختبارية كهربائية صغيرة كان من المقرر أن يتم الكشف عن نسختها الانتاجية في أواخر عام 2020، وها هي الشركة تلتزم بجدولها الزمني، حيث كشفت عن C + pod، وهي النسخة الإنتاجية من Ultra-Compact BEV الاختبارية.
تهدف تويوتا بهذه السيارة إلى توفير إمكانية التنقل في السيارات الصغيرة، والتي ستكون مثالية للاستخدام في المدن المزدحمة، حيث يبلغ طولها 2,490 مم، وعرضها 1,290 مم، وارتفاعها 1,550 مم، مما يجعلها أكبر من تويوتا i-ROAD، لكنها أقصر وأضيق من سمارت فور تو EQ، في حين أن الألواح الخارجية مصنوعة من البلاستيك لخفض الوزن، حيث يصل وزنها الإجمالي إلى 690 كجم.
وفي الداخل، تسع السيارة لشخصين، لذا فهي السيارة المثالية للتباعد الاجتماعي مع خيار إحضار راكب وبعض الأمتعة أو أي شيء يُتناسب مع المساحة الصغيرة خلف المقاعد.
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التعليقات على تويوتا تكشف عن سيارة جديدة بقوة 12.3 حصان!
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