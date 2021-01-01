

احسب هتوفر| تكلفة استهلاك السيارات الممونة بالبنزين في مقابل الغاز احسب هتوفر| تكلفة استهلاك السيارات الممونة بالبنزين في مقابل الغاز

نجحت مصر خلال الـ6 سنوات الأخيرة، التي تولى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، تحويل 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط، حتى نهاية يونيو 2020، إلى حوالي 322 ألف سيارة.



ويأتي ذلك ضمن خطة المشروع القومي لـتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال 76 مركزا لتحويل السيارات وتموينها، من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية.



ما هي العلاقة بين متر الغاز ولتر البنزين؟



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استهلاك متر الغاز يعادل استهلاك لتر البنزينويصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي إلى 3.5 جنيه حالياً، بينما أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية العام الجاري.- 6.25 جنيه للتر لبنزين 80- 7.5 جنيه للتر لبنزين 92- 8.5 جنيه للتر لبنزين 95- 6.75 جنيه للتر للسولاروتعرض "بوابة أخبار اليوم " أسعار تحويل السيارات البنزين للغاز الطبيعي، للتخفيف على مالكي السيارات في مصر واليكم التالي.1-تتراوح تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي حوالي 5000-7000 جنيه للسيارات الكربراتير2-تتراوح تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي حوالي 7500جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني