

بقسط شهري 1500 جنيه.. كيف تحصل على سيارة جديدة من الحكومة؟ بقسط شهري 1500 جنيه.. كيف تحصل على سيارة جديدة من الحكومة؟

تسعى وزارة البترول جاهدة للتوسع في نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز/ بنزين".



وتم خلال العام تحويل حوالي 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 335.6 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021، وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.



وتستعد الحكومة لبدء تنفيذ البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خلال شهر يناير المقبل، والذي سيستفيد منه المواطنين وأصحاب السيارات التاكسي، والميكروباصات، ممن يمتلكون مركبات مر على تصنيعها 20 عاماً، عبر إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي، وذلك تطبيقاً لبنود قانون المرور الذي يجيز عمل السيارة لفترة 20 عاماً فقط، وهي البنود التي لم تكن مفعلة من قبل مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين.

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كم سيارة تشملها مبادرة «الإحلال» للعمل بالغاز الطبيعي؟ومن المقرر أن يبدأ المشروع خلال يناير المقبل، عبر معرض يضم نماذج السيارات المُتاحة للاستبدال بالسيارات المتهالكة، والتي سيصل عددها لـ7 نماذج من السيارات الحديثة، بالإضافة إلى استعراض آليات التمويل وبمشاركة شركات الغاز الطبيعي وشركات التأمين.وتتضمن المبادرة إحلال نحو 70 ألف سيارة قديمة بواقع 55 ألف سيارة أجرة و15 ألف ميكروباص، وذلك خلال العام الأول للمبادرة، على أن يتمّ استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامين 2022 و2023.ما هي الحوافز المالية وفترة السداد بمبادرة «إحلال السيارات» للعمل بالغاز الطبيعي؟وتسعى الحكومة لإطلاق حزمة من الحوافز لتشجيع المواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتضمن تلك الحوافز برامج تمويلية مخفضة بفائدة أقل من 5%، بالإضافة إلى منح فترة سداد تصل لنحو 10 سنوات للمواطن الراغب في الإحلال مقارنة بالسابق والتي لم تكن تتعدى السبع أو الثماني سنوات على الأكثر وفقا لما صرحت به نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.قيمة الأقساطوتشير تقديرات الحكومة، إلى أن قيمة أقساط السيارات الجديدة يبدأ في حدود 1500 جنيهاً لإحدى أنواع السيارات، على أن يزيد حسب نوع السيارة الذي سيختاره المواطن من البدائل المطروحة في المبادرة، وذلك بحسب تصريحات نيفين جامع وزيرة الصناعة الأخيرة.مواعيد التسليموحددت الحكومة المدة التي سيحتاجها المواطن منذ تقديمه للحصول على السيارة لاستلامه لها، أنَّها ستكون في غضون 10 أيام من التقدم لها.