لادا تطلق الموديل الجديد من أيقونتها نيفا

أعلنت شركة لادا عن إطلاق الموديل الجديد من أيقونتها نيفا، والتي ستُعرف مستقبلا باسم نيفا Travel.
وأوضحت الشركة الروسية أن الموديل الجديد من سيارتها الشهيرة يتمتع بملامح تصميمية مغايرة تماما من خلال المقدمة الأكثر حداثة من الطرز السابقة، والتي حافظت أيضا على شخصية السيارة الوعرة.
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