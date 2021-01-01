ثلاثة أعراض تصيب العين تكشف عن الإصابة بسرطان الرئة

كشف خبراء بريطانيون عن أعراض تظهر في العين، يتم من خلالها تحديد الإصابة بسرطان الرئة، مشيرين إلى أن الإصابة بهذا السرطان يمكن الكشف عنها من خلال تشخيص حالة تدلي الجفون أوانخفاض حجم حدقة العين أوالرؤية المزدوجة.
ترتبط الأعراض التي تصيب العين بسرطان الرئة، الذي يبدأ عادة في الشعب الهوائية ثم ينتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم. وغالبا ما يتسبب في متلازمة "هورنر"، وهي اضطراب في الجهاز العصبي. وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وفي بعض الحالات، قد تسبب أورام سرطان الرئة تلفا للأعصاب، فمتلازمة "هورنر" تسبب أعراضا مرتبطة بالعينين، مثل تدلي الجفن أوتقليل حجم البؤبؤ، وغالبا ما تؤثر الأعراض على جانب واحد من الوجه.
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