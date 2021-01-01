روسيا تختبر عقارا جديدا لكورونا

قال رئيس معهد جماليا الروسي إن بلاده ستجري في العام الجديد تجارب على عقار جديد بالأجسام المضادة لمرض كوفيد-19.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد، الذي طور "سبوتنيك في" أول لقاح روسي ضد الفيروس، إنه يأمل في أن تبدأ التجارب في خريف عام 2021.
وأضاف "نحتاج إلى تطوير هذا العقار باستخدام عدة تقنيات في نفس الوقت، وهو ما يجري عمله الآن".
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