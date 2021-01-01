

سيجارة واحدة في اليوم.. ماذا تعني "صحيا"؟ سيجارة واحدة في اليوم.. ماذا تعني "صحيا"؟

يعتقد عدد من الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة فقط في اليوم أنهم "مدخنون عاديون" وبعيدون كل البعد من الإدمان.



إلا أن دراسة أميركية حديثة وجدت العكس تماما، وقالت إن "الأشخاص الذين يدخنون مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكونوا مدمنين على النيكوتين ويحتاجون إلى العلاج".



ودرس خبراء أميركيون أكثر من 6700 مدخن، ووجدوا أن ثلثي أولئك الذين يدخنون 1 إلى 4 سجائر في اليوم كانوا مدمنين فعلا.

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ومع ذلك، لاحظ الفريق أن حالات الإدمان الأكثر حدة لها علاقة بعدد السجائر التي يتم تدخينها يوميا.وقال مؤلف الدراسة، جوناثان فولدز، من جامعة ولاية بنسلفانيا: "في الماضي، كان الأطباء يعتبرون أن الأشخاص الذين يدخنون حوالي 10 سجائر يوميا أو أكثر هم فقط من المدمنين".وأضاف: "لكن هذه الدراسة توضح أن العديد من المدخنين، حتى أولئك الذين لا يدخنون كل يوم، يمكن أن يدمنوا السجائر".لذلك يقول الخبراء، حين يسألك الطبيب عن عدد السجائر التي تدخنها في اليوم، من المهم جدا أن يكون الجواب صريحا، مشيرين إلى أن الجواب الصريح يحدد مدى إدمانك النيكوتين ويسهل عملية العلاج.