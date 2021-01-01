قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه من المهم تكثيف تتبع التسلسل الجيني في جميع أنحاء العالم، لضمان اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا مع دخول الوباء عامه الثاني، مشيرا إلى أن العام الجديد قد يحمل انتكاسات في المعركة ضد كورونا.
وتسببت التحورات الجديدة التي تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب أفريقيا للفيروس، والتي تبدو أكثر عدوى، في حالة من القلق وأدت إلى فرض قيود سفر جديدة هذا الشهر.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الإثنين من جنيف، إنه "ستكون هناك انتكاسات وتحديات جديدة في العام المقبل - على سبيل المثال التحورات الجديدة لكوفيد-19 ومساعدة الأشخاص الذين سئموا من الوباء على مواصلة مكافحته".
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التعليقات على وضع كورونا في 2021.. تصريحات متشائمة من الصحة العالمية
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