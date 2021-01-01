تصدرت آبل شركات العالم من حيث القيمة السوقية، التي وصلت إلى ٢٢٤٣,٧ مليار دولار، وتليها أرامكو السعودية بقيمة ١٨٦٥,٢ مليار دولار، وجاءت مايكروسوفت في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت ١٦٨٤,١ مليار دولار.
أما المركز الرابع فكان من نصيب شركة أمازون بقيمة سوقية وصلت إلي ١٥٩١,٩ مليار دولار، وفي المركز الخامس ألفابيت وهي الشركة الأم لجوجل بقيمة ١١٧٤,٧ مليار دولار.
وجاءت فيسبوك في المركز السادس بقيمة ٧٦١,١ مليار دولار، وتليها تينسنت في المركز السابع بقيمة ٦٨٧,٨ مليار دولار. وتقدمت شركة تسلا ١٥٧ مركزا، لتصل إلى المركز الثامن بقيمة وصلت إلى ٦٢٧,٣ مليار دولار.
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التعليقات على أكبر الشركات قيمة سوقية في العالم في ٢٠٢٠
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