أكبر الشركات قيمة سوقية في العالم في ٢٠٢٠

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أكبر الشركات قيمة سوقية في العالم في ٢٠٢٠

تصدرت آبل شركات العالم من حيث القيمة السوقية، التي وصلت إلى ٢٢٤٣,٧ مليار دولار، وتليها أرامكو السعودية بقيمة ١٨٦٥,٢ مليار دولار، وجاءت مايكروسوفت في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت ١٦٨٤,١ مليار دولار.

أما المركز الرابع فكان من نصيب شركة أمازون بقيمة سوقية وصلت إلي ١٥٩١,٩ مليار دولار، وفي المركز الخامس ألفابيت وهي الشركة الأم لجوجل بقيمة ١١٧٤,٧ مليار دولار.

وجاءت فيسبوك في المركز السادس بقيمة ٧٦١,١ مليار دولار، وتليها تينسنت في المركز السابع بقيمة ٦٨٧,٨ مليار دولار. وتقدمت شركة تسلا ١٥٧ مركزا، لتصل إلى المركز الثامن بقيمة وصلت إلى ٦٢٧,٣ مليار دولار.

والمركز التاسع من نصيب شركة علي بابا بقيمة ٦٠٠,٦ مليار دولار، أما المركز الأخير فجاءت شركة بيركشير هاثاواي بقيمة ٥٣١,٤ مليار دولار.

ووصل إجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات إلى ١١,٧٧ تيريليون دولار، وذلك طبقا لتقرير نشرته بلومبيرج

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المصدر: واية

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