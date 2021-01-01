الجدي والسرطان أقل الأبراج حظا في 2021.. اعرف التفاصيل

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الجدي والسرطان أقل الأبراج حظا في 2021.. اعرف التفاصيل

قالت سابى خبيرة علم الأبراج والفلك: "الجدي والسرطان هما الأقل حظاً فى 2021"، وأضافت خلال مداخلة ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفي:"الأبراج الأخرى بتشغل دماغها ومش بتقف على نفسها وبتعمل كل جهد ومعافرة.. ومعندهاش حاجة مش بنتفع.. والأشخاص اللى مش بيحبوا الغلطة تتكرر".

وتابعت : "السيدة أذكى من الراجل فى برج القوس".

ويحتفل مواليد برج الجدي خلال الفترة الحالية بأعياد ميلادهم، في الفترة بين 23 من شهر ديسمبر، وحتى 22 من شهر يناير، وأشهر ما يتصف به مواليده هو امتلاكهم للشخصية القوية التي تحرص على الدفاع عن رأيها وموقفها بقوة وثبات، كما أنهم يقدرون أهلهم وعائلتهم بدرجة كبيرة، ويفضلون الجلوس في الأماكن الهادئة بعيدًا عن الضوضاء والتوتر، فضلًا عن كونهم يجيدون التخطيط للمستقبل والسعى لتحقيق أهدافهم طوال الوقت.




المصدر: صوت الأمة

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