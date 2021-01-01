

عاجل.. المرور تغلق 4 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة عاجل.. المرور تغلق 4 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح الثلاثاء 19 ديسمبر، إغلاق طريق المحور في الاتجاهين، لوجود شبورة مائية كثيفة.



كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، 3 طرق أخرى منهم طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق السويس، أيضا، من الكيلو 61، وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين والطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط .



وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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ووجهت الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير، عدة تحذيرات لقائدي السيارات في حالة ظهور الشبورة المائية.وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدة السيارات باتخاذ عدة خطوات لحمايتهم من الشبورة وهي:1- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.2- وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية.3- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك.4- الالتزام بـ«الحارة المرورية» مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.