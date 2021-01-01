قررت الإدارة العامة للمرور، صباح الثلاثاء 19 ديسمبر، إغلاق طريق المحور في الاتجاهين، لوجود شبورة مائية كثيفة.
كما أغلقت الإدارة العامة للمرور، 3 طرق أخرى منهم طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق السويس، أيضا، من الكيلو 61، وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين والطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط .
وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
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التعليقات على عاجل.. المرور تغلق 4 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة
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