أستاذ أمراض صدر تكشف عن أعراض جديدة لكورونا

كشفت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ أمراض الصدر بطب القصر العيني؛ عن أعراض جديدة في الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت شرف الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "في البداية بدأنا نشاهد أعراض تنفسية ثم اسهال وعسر هضم وألم في المعدة وإذا تزامنت هذه الأعراض مع ارتفاع في درجة الحرارة وألم في العضلات يصبح الشك في الإصابة بالفيروس".
وأضاف: "الطفح الجلدي أيضا أصبح من أعراض الفيروس التي لم نكن نشاهدها في بداية انتشار الفيروس لكن يجب أن تكون متزامنة مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتكسير في الجسم".
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