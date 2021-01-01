أستاذ أمراض صدر تكشف عن أعراض جديدة لكورونا

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أستاذ أمراض صدر تكشف عن أعراض جديدة لكورونا

كشفت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ أمراض الصدر بطب القصر العيني؛ عن أعراض جديدة في الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت شرف الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "في البداية بدأنا نشاهد أعراض تنفسية ثم اسهال وعسر هضم وألم في المعدة وإذا تزامنت هذه الأعراض مع ارتفاع في درجة الحرارة وألم في العضلات يصبح الشك في الإصابة بالفيروس".

وأضاف: "الطفح الجلدي أيضا أصبح من أعراض الفيروس التي لم نكن نشاهدها في بداية انتشار الفيروس لكن يجب أن تكون متزامنة مع ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتكسير في الجسم".

وتابعت: "حالات الإصابة بفيروس كورونا كثيرة؛ والحالات التي تعلنها وزارة الصحة هي الحالات التي شخصتها الوزارة بعد الكشف عليها في مستشفياتها".

واختتمت: "الأعداد الحقيقية للإصابات هي العدد الذي تعلنه وزارة الصحة مضروبا في 20 طبقا لمنظمة الصحة العالمية؛ الإصابة حاليا أصبحت عائلات الجميع عرضة للإصابة بالفيروس والفيروس الموجود حاليا سرعة انتشاره أكبر ويتسبب في العدوى بشكل أسرع"

المصدر: الرئيس

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