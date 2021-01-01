عميد علوم حلوان: نحفظ حقوق الطالب فى حالة إصابته بكورونا



كلية العلوم بجامعة حلوان كلية العلوم بجامعة حلوان

قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية تستعد لإجراء امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول 2020/2021 وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الكبيرة والمشددة وستبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 12 يناير 2021.



وأعلن الدكتور "ابو الدهب" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن في حالة شعور أي من الطلاب بأي من أعراض المرض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عليه على الفور بالتواصل مع اللجنة الطبية بجامعة حلوان عزل نفسه في المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.



وأضاف عميد كلية العلوم أن الكلية سوف تحتفظ بحق الطالب بالكامل فى حالة ثبوت إصابة أي طالب بفيروس كورونا ولكن عليه في البداية إحضار ما يثبت حقيقة إصابة بفيروس كورونا أو مخالطة لأحد المرضى المصابين بكورونا والكلية سوف يتم عمل له عذر طبي لضمان جميع حقوق الطالب.

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استطرد الدكتور عماد أن الجامعة تشدد على اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وأنه يتم قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة من يلاحظ عليه أعراض المرض أو ارتفاع فى درجة الحرارة يحول الى مستشفى الجامعة ويمنع من الدخول.وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:0114 56324780106 5738847