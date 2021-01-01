بسبب كورونا .. قبول جميع الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول بتربية عين شمس



تربية عين شمس تربية عين شمس

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، ان امتحانات نهاية الترم الأول فستبدأ لطلاب الفرقة الأولى يوم 3 يناير وتنتهي 4 فبراير مشيرا الي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الفرق (الثانية -الثالثة -الرابعة) تبدأ يوم 16 يناير وتنتهي أيضًا 4 فبراير.



واكد الدكتور ماجد خلال تصريحاتها صدي البلد إن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات مع الالتزام بالتعليم الهجين منوها عن موعد انتهاء الدراسة يوم 31 ديسمبر الجاري



وأشار الي ، نظرا لجائحة كورونا قبول جميع الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول، موجها رساله طمأنينة للطلاب ان الكلية سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول



واضاف إلى أن الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، أو من يشعر بأي عرض يسمح له بإعادة امتحانات الفصل الدراسي الأول مرة ثانية ويتم قبول جميع الأعذار الطبية وإعادة الامتحانات لهم بعد فترة وتحديد جدول لهم .

