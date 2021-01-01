طرق سداد المصروفات بنظام الدفع الإلكتروني بـ بنات عين شمس

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صورة الخبر: بنات عين شمس
بنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس ان الكلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول .

أضافت عميد كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد: استمرار سير العملية التعليمية خلال بشكل سليم دون اي معوقات مع تعقيم المدرجات وجميع المعامل يوميا مرتين واستعداد تام لامتحانات الفصل الدراسي الاول.


وأكدت أن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء وحزمة إجراءات مشددة بامتحانات الفصل الدراسي الاول.

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وأشارت الي أنه سيتم تسديد مصروفات الطالبات بنظام الدفع الاليكتروني بكروت فيزا علي بنك مصر طبقا للإعلان السابق على الموقع الرسمي wf.asu.edu.eg أو الصفحه الرسميه على الفيس بوك ، وأن الكلية غير مسئولة عن أى تعاملات اخرى وأي اعلانات بصفحات او جروبات اخري غير رسمية.

‏http://wf.asu.edu.eg/?p=5686

المصدر: elbalad

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