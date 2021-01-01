قالت الدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات جامعة عين شمس ان الكلية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من البوابة الرئيسية للكلية وهي قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب مع التأكد من ارتداء الكمامة عند الدخول .
أضافت عميد كلية البنات خلال تصريحاتها لصدي البلد: استمرار سير العملية التعليمية خلال بشكل سليم دون اي معوقات مع تعقيم المدرجات وجميع المعامل يوميا مرتين واستعداد تام لامتحانات الفصل الدراسي الاول.
وأكدت أن الكلية تتخذ الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء وحزمة إجراءات مشددة بامتحانات الفصل الدراسي الاول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طرق سداد المصروفات بنظام الدفع الإلكتروني بـ بنات عين شمس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق