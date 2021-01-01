5 علامات بتقولك إن حبيبك مش جدير بالثقة.. مزاجى وبيكشف أسرار صحابه



علامات بتقولك إن حبيبك مش جدير بالثقة علامات بتقولك إن حبيبك مش جدير بالثقة

قد يكون من الصعب اكتشاف كون شريك الحياة شخصا جديرا بالثقة من عدمه، لأن هذا يظهر جلياً بالمواقف المختلفة، التى تؤكد ذلك أو تنفيه، وقد أشار تقرير منشور بموقع " bustle "، إلى بعض العلامات التى تؤكد إن شريك ليس جدير بالثقة ويمكن اكتشاف ذلك من أول مقابلة.



علامات على أن الشريك ليس جدير بالثقة



بيتجاوز حدوده معاكى

عندما يتجاوز الرجل الخطوط الحمراء عند التعامل مع المرأة، ويراقبها طوال الوقت حتى على مواقع التواصل الإجتماعى، وتجاهل رفضها لبعض أفعاله، فهذا يدل على أن هذا الشخص غير جدير بالثقة.





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