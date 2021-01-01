ماسك الموز.. 5 وصفات طبيعية لعلاج هيشان الشعر

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صورة الخبر: ماسك الموز
ماسك الموز

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعه من الماسكات الطبيعة التى تعالج تقصف الشعر والهيشان.

5 وصفات طبيعية لعلاج هيشان الشعر..

1- ماسك البيض بالعسل:
اخلطى صفار بيضة واحدة مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من العسل ونصف الملعقة فانيليا، وامزجى كل هذه المكونات معًا بشكل جيد حتى تحصلى على خليط متجانس، ثمّ ضعيه اعلى شعرك واتركيه لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك اغسلى شعرك بالشامبو والبلسم، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2- ماسك الزبادى بالعسل:
اخلطى ملعقتين من زيت جوز الهند مع علبة زبادى صغيرة، ومعهما ملعقتان من عسل النحل، وامزجى كل المكونات معًا بشكل جيد، وضعى المزيج على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسليه بالشامبو وضعى بعض البلسم عليه قبل شطفه بالماء الفاتر.

3- ماسك الموز:
للعناية بالشعر المقصف، اخلطى نصف كوب من اللبن الرائب أو الحليب مع ثمرتى موز مهروستين، وضعى عليهما ملعقتين كبيرتين من العسل، وامزجى كل المكونات معًا بشكل جيد، ثمّ ضعى المزيج على شعرك واتركيه عليه لمدة ساعة إلا الربع، ثم اغسلى شعرك بالشامبو الخاص واشطفيه بالماء الفاتر.

4- ماسك المايونيز:
اخلطى ملعقة كبيرة من عسل النحل مع ملعقتين من المايونيز وملعقتين من زيت الزيتون، وامزجى هذه المكونات معًا بشكل جيّد، ثمّ ضعى المزيج على شعرك لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك اغسليه بالطريقة المعتادة واشطفيه بالماء الفاتر.

5- ماسك الأفوكادو:
اهرسى ملعقتين من المايونيز مع ثمرة أفوكادو، وامزجيهما معًا بشكل جيّد، ثم افردى هذا المزيج على شعرك لمدة ساعة ونصف الساعة، وبعد ذلك اغسليه بالشامبو، وضعى البلسم عليه لعدّة دقائق، ثمّ اشطفيه بالماء الفاتر.

المصدر: elbalad

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