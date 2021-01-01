

صحية و شهية.. طريقة عمل كرات السبانخ صحية و شهية.. طريقة عمل كرات السبانخ

السبانخ من الخضراوات التي لا يفضل الكثير من الأشخاص تناولها على الرغم من أنها تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات التي لا حصر لها.



لذا قدمت الشيف أميرة طريقة عمل كرات السبانخ بأسهل الخطوات و إضافة بعض المكونات التي تساعد على تناول السبانخ و الاستفادة من فوائدها.



مقادير كرات السبانخ

سبانخ مفرومة مجمدة ومصفاه من الماء

بيض

موتزاريلا مبشورة

شبت مفروم

بطاطس مسلوقة

كزبرة خضراء مفرومة

ملح وفلفل

دقيق

ثوم مفروم

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للخبززبدةبقسماططريقة تحضير كرات السبانخ-يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم، مع جميع المكونات عدا البيض والجبنة-ترفع من على النار ثم يضاف البيض مع التقليب حتى لايطهى البيض-تشكل على شكل كرات-تغمر كرات السبانخ في الدقيق والبقسماط، ثم تجمد في الفريز-تشوح في الزبدة من جميع الجهات-يوضع المزيج في القالب-ترش الجبنة مع القليل من البقسماط على الوجه-توضع في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون