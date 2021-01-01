صحية و شهية.. طريقة عمل كرات السبانخ

السبانخ من الخضراوات التي لا يفضل الكثير من الأشخاص تناولها على الرغم من أنها تتمتع بالعديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات التي لا حصر لها.
لذا قدمت الشيف أميرة طريقة عمل كرات السبانخ بأسهل الخطوات و إضافة بعض المكونات التي تساعد على تناول السبانخ و الاستفادة من فوائدها.
مقادير كرات السبانخ
سبانخ مفرومة مجمدة ومصفاه من الماء
بيض
موتزاريلا مبشورة
شبت مفروم
بطاطس مسلوقة
كزبرة خضراء مفرومة
ملح وفلفل
دقيق
ثوم مفروم
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