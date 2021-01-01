احترس منها .. 10 أطعمة تضر صحة الدماغ



صحة الدماغ صحة الدماغ

يعاني عدد كبير من البشر فى هذا العصر من مشاكل الذاكرة والتركيز ويرجع هذا لعوامل عديدة منها اتباع بعض العادات الغير صحية فى مقدمتها تناول اطعمة ومشروبات تضر صحة الدماغ.



اليكم اخطر الاطعمة والمشروبات التي تضر الدماغ وفقا لما ذكره موقع " eduadvisor " .

1. أرز أبيض

هذا العنصر الأساسي الآسيوي فسواء كنت تتناول طعامًا صينيًا أو ماليزيًا أو هنديًا ، ستجد أن الأرز الأبيض يتماشى جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأطباق، هذا يجعل من الصعب جدا المقاومة.



ولسوء الحظ ، يمكن أن يتسبب الأرز الأبيض ، بالإضافة إلى الحبوب المكررة الأخرى " الحبوب التي تمت معالجتها كيميائيًا " مثل الدقيق المبيض والخبز الأبيض ، في حدوث ارتفاع في مستوى الطاقة لديك ويؤدي إلى الانهيار بعد عدة ساعات ، مما يؤدي إلى حدوث ضباب في الدماغ، هذا هو السبب في أنك تكافح من أجل الاحتفاظ بما درسته وتشعر بالتعب والخمول بعد وجبة غداء ثقيلة.

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إذا كنت بحاجة إلى تناول الأرز ، فانتقل إلى الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض لأنه مغذي أكثر ويحتوي على الألياف وهو أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي الجيد.2. وجبات سريعةربما لا تحتاج إلى إخبارك بأن الأطعمة السريعة مثل البرغر المصنوع من اللحوم المصنعة والدجاج المقلي والبطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة المقلية جيدة جدًا ولكنها للأسف غنية بالدهون غير المشبعة والدهون المشبعة والصوديوم والسكر والمواد الحافظة وعدد كبير من المكونات الضارة الأخرى ، الوصفة المثالية للسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.وبصرف النظر عن التسبب في أمراض القلب والسمنة ، كانت هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للوجبات السريعة أو الوجبات السريعة يمكن أن يسبب مشاكل في الذاكرة والتعلم، وذلك لأن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون يمكن أن تؤثر على الإنتاج الصحي لعمل المشابك العصبية المسؤولة عن تكوين الذاكرة.وهل تعلم: لا تحتوي اللحوم المصنعة على الدهون فقط ، ولكنها مصنوعة أيضًا من مواد كيميائية ضارة أخرى، إذا كنت تشتهي البرجر ، فاختر تلك المصنوعة من صدور الدجاج بدلًا من ذلك.3. كحولليس هناك من ينكر أن احتساء الجعة أو الكوكتيل اللذيذ بعد أسبوع طويل من الدراسة يمكن أن يبتعد عنك ، ولكن أظهرت دراسة أنه حتى تناول الكحول بشكل معتدل على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يضر دماغك خاصة الذاكرة .4. صلصة الصوياعلى الرغم من أن غمس السوشي في صلصة الصويا للحصول على القليل من النكهة المضافة قد يبدو غير ضار ، فهل تعلم أن مجرد ملعقة كبيرة من الطعام تحتوي على ما يصل إلى 900 ملليغرام من الصوديوم .. هذا ما يقرب من 40٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به.لماذا الكثير من الملح سيء.. حسنًا ، بصرف النظر عن التسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية "مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية" ، فقد يؤدي أيضًا إلى الارتباك ومشاكل في الذاكرة والتفكير ليس رائعًا عندما تحتاج إلى الاكتظاظ بالامتحانات.5. تونةصحيح أن أخصائيو الرعاية الصحية يوصون بتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مرتين على الأقل في الأسبوع لتقليل احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وهذا يشمل الأسماك مثل السلمون والماكريل والتونة لكن احذر ، لأن الإفراط في تناوله قد يشكل خطورة على عقلك حيث تحتوي الأسماك مثل التونة وآهي وسمك القرش وسمك أبو سيف على كميات كبيرة من الزئبق التي يمكن أن تسبب تراجعًا في الوظيفة الإدراكية بنسبة 5٪ إذا تم تناولها بكميات زائدة.6. قطعه لحم بدون عظممن الجيد تمامًا أن تنغمس في شرائح اللحم الفاخرة من حين لآخر ، لكن هل تعلم أن شريحة لحم الضلع هي أيضًا أكثر شرائح اللحم السمينة ويحتوي جزء من شرائح اللحم (حوالي 251 جرامًا) على 48 جرامًا من الدهون أي 73٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به مع وجبة واحدة فقط!ولا يقتصر الأمر على كون هذا القدر من الدهون في وجبة واحدة ضارًا بقلبك ، ولكن يمكن أن يساهم في تطور مرض الزهايمر ويؤثر على الوظيفة الإدراكية أيضًا.7. المشروبات الغازية الدايتغالبًا ما تستخدم معظم الشركات التي تنتج صودا الدايت المحليات الاصطناعية بحيث تظل مشروباتها تحتوي على مسحة من الحلاوة، ومع ذلك فإن المحليات الصناعية ، مثل الأسبارتام الموجودة في معظم المشروبات "الخالية من السكر" ، يمكن أن تكون أسوأ بالنسبة لك.8. اللحوم المعالجةلحم البقر المدخن واللحوم الباردة للديك الرومي ولحم الخنزير المقدد ... لا يمكن إنكار أن هذه الأطعمة لذيذة ولكن الإفراط في تناول اللحوم المقددة يمكن أن يعيق عقلك.كيف؟ حسنًا ، نظرًا لأن هذه اللحوم تحتوي على نسبة عالية من الملح ، يتعين على جسمك سحب الماء من نظامك لطرد الملح الزائد، ولكن إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فسوف يستخرج جسمك الماء من خلاياك ، مما يجعلك تشعر بالجفاف .وتكمن المشكلة في أنه حتى أخف أنواع الجفاف يمكن أن تضعف وظائف المخ والذاكرة العاملة ، مما قد يؤثر سلبًا على دراستك.نصيحة للمحترفين: إذا قررت عدم تناول هذه اللحوم المعالجة ، فقط تأكد من شرب جالون من الماء حتى لا يضطر جسمك إلى العمل لوقت إضافي.9. وجبات الطعام المجمدةتبدو الوجبة السريعة التي يمكن طهيها في الميكروويف بعد يوم طويل ومتعب فكرة رائعة ، لكن هل تعلم أن تناول الكثير من وجبات العشاء المجمدة لن يؤدي بك إلى طريق السمنة فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى إبطاء أداء عقلك .ويرجع ذلك إلى الكميات الكبيرة من الزيوت المهدرجة أو الدهون المتحولة في هذه الوجبات ، والتي ثبت أنها تقلل من الأداء العقلي وتسبب تدهورًا معرفيًا، في الوقت نفسه ، يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر .نصيحة احترافية: بصرف النظر عن الوجبات المجمدة ، هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على دهون متحولة مثل البسكويت والفشار الميكروويف والسمن، لذا تأكد من التحقق من ملصق المكونات في المرة القادمة التي تتسوق فيها من البقالة10. عصير الفاكهة المُباع في المتجرقد يكون "مصنوع من عصير فواكه حقيقي 100٪" هو ما كتب على عصير الفاكهة المفضل لديك في السوبر ماركت وتحتوي معظم العصائر التي ، يتم شراؤها من المتجر على كميات أعلى من السكر والمواد الحافظة المضافة ، مما يضمن مدة صلاحية أطول من العصائر الطازجة التي تحصل عليها من المطاعم، هذا أمر سيء لأن الكثير من السكر لا يؤدي فقط إلى الإصابة بمرض السكري ولكن يمكن أن يحد أيضًا من تدفق الدم إلى الدماغ ويتلفه ببطء . لذلك لا تنخدع بـ "عصير الفاكهة الحقيقي"