صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا



بايدن بايدن

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في 22 ديسمبر، مرة أخرى بيان وباء كورونا الكاذب بأن "أكثر من 320.000" أمريكي ماتوا بسبب فيروس SARS-CoV-2 ، وأن الولايات المتحدة اقتربت من معدل وفيات يقارب 3000 شخص يوميًا.



كما حذر نائب الرئيس الأمريكي السابق من أن "الخبراء يقولون إن الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن".



وفي مقابل البيانات التي أعلنها الرئيس المنتخب نشر صحفي أمريكي على موقع "نيوز ماكس" يكشف زيف البيانات التي استند إليها بايدن في إفادته، وكتب الصحفي مارك شوتيل: أولًا، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن "288000'' أمريكي ماتوا بسبب كورونا نفس اليوم الذي أعلن فيه بايدن إفادته.

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اقرأ أيضاإسبانيا تضغط على بريطانيا "جبل طارق مقابل بريكست".. وحكومة شبه الجزيرة تحذر من فوضى حدوديةوأضاف: منذ تأخر ``أعداد الوفيات المؤقتة'' هذه لعدة أسابيع، أقدر أنه مع بقاء تسعة أيام في عام 2020، ستكون أمريكا قد عانت، عند تسجيلها بالكامل، 306000 حالة وفاة خلال هذا الوباء، أو 14000 حالة أقل مما نشره بايدن بشكل فاضح في نفس اليوم.وتابع: خلال الأسابيع الأخيرة التي تم إحصاؤها بالكامل، والتي تنتهي في 21 نوفمبر و28 نوفمبر، أفادت بأن "أعداد الوفيات الأسبوعية" لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تم تجميعها من شهادات الوفاة من قبل المركز الوطني للإحصاءات الصحية، وأن 11672 و 12270 أمريكيًا ماتوا بسبب الفيروس.وبالتالي، فإن متوسط ​​هذين الأسبوعين، 11971 حالة وفاة هي فقط 57٪ من 21000 حالة وفاة لبايدن ، أو "ما يقرب من 3000" يوميًا.وثالثًا، زعم بايدن في هذا المؤتمر الصحفي المؤسف قبل عيد الميلاد أن أمريكا لديها "300 مليون شخص" ، بينما في الواقع ، يبلغ عدد سكان البلاد هذا العام 331 مليون.ومن الواضح أن موطن "سليبي جو" ليس للرياضيات وعلم الأوبئة.وعلاوة على ذلك، كما وثقت في مقال نيوزماكس في أوائل أكتوبر، نشر بايدن تنبؤًا مزيفًا، خلال المناظرة الأولى مع الرئيس دونالد ترامب في 29 سبتمبر، بأننا "قد نخسر 200 ألف شخص آخرين'' بسبب كوفيد 19 في الأشهر الثلاثة المتبقية في عام 2020.ولكن إذا تم طرح "وفيات كوفيد المؤقتة" البالغ عددها 194000 في مركز السيطرة على الأمراض في 30 سبتمبر من 308000 حالة في 22 ديسمبر، فإن النتيجة هي زيادة 114000 حالة وفاة.وإذا تمت إضافة 200000 إلى 194000، فسيكون هناك 394000 حالة وفاة العام الجاري، وفقًا للرئيس الديماجوجي، جو بايدن وفقا لوصف الصحفي الامريكيوفي الواقع، سيكون إجمالي وفيات كورونا العام الجاري، والتي تضمنت جميعها تقريبًا أمراضًا مميتة أخرى، أقل بحوالي 320.000، أو 74.000 أقل من توقعات بايدن التي تثير الرعاع قبل ثلاثة أشهر.توضح الإحصاءات التالية زيف أحدث أعداد وفيات كورونا الوهمية التي قدمها جو بايدن، حيث تظهر أعداد الوفيات الأسبوعية جراء الفيروس المستجد وجميع الأسباب للأسابيع الخمسة في ذروة الوباء، وللأسابيع الخمسة الأخيرة التي تم تسجيلها بالكامل (اعتبارًا من 23 ديسمبر).حيث كانت إجمالي الوفيات الكلية في الولايات المتحدة خلال نهاية الاسبوع الاخير من شهر مارس الماضي 62,948 حالة وفاة، ومنها وفيات كورونا بلغت 3171 حالة وبنهاية الأسبوع الأول من ابريل بلغت وفيات كورونا 10045 حالة من إجمالي 72233 حالة وفاة.وأشار شوتال إلى أن الأسبوع الثاني من نفس الشهر بلغ ضحايا كورونا نحو 16208 حالات من إجمالي 78992 وزادت وفيات كورونا في الأسبوع التالي له لتصل الى 170095 بينما انخفض إجمالي حالات الوفاة في الدولة عن الأسبوع السابق له لتصل 76674.وعلاوة على ذلك، فإن 62184 حالة وفاة من جميع الأسباب، في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، تقل بمقدار 16808 حالة وفاة عن 78992 حالة وفاة خلال أسبوع ذروة الوباء المنتهي في 11 أبريل.وباختصار، ادعاء بايدن المزيف الأسبوع الماضي عن عدد الوفيات اليومي الأخير هو 3000، أو 21000 في الأسبوع ، وهو زعم خبيث.ويبدو أن هذه الحالات الشاذة الحديثة المشبوهة هي نتيجة للحكام الديمقراطيين ورؤساء البلديات، وإداراتهم الصحية، الذين أبلغوا عن جميع الوفيات التي أثبتت إصابة المتوفين بفيروس SARS-CoV-2 ، سواء كان الفيروس سببًا للوفاة أم لا، وفقا لتصور شوتالوفي الواقع، في 23 ديسمبر ، نشرت ستايسي لينوكس من PJ Media مقالًا أصر على ولاية واشنطن بسبب "تضخيم" معدل المتوفين جراء كورونا بنسبة تتراوح بين 13٪ و 20٪ ، من خلال إحصاء المتوفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم يكن عاملًا مساهمًا مُدرج في شهادات الوفاة.وعلاوة على ذلك ، بالإضافة إلى "أعداد الوفيات الأسبوعية المؤقتة"، يوجد لدى مركز السيطرة على الأمراض أيضًا والذي ليس من المستغرب أن يزعم أن 16977 أمريكيًا ماتوا خلال الأسبوع المنتهي في 26 ديسمبر وفقا لصحف نيوزماكس.واختتم شوتال مقاله قائلا "مما لا شك فيه، أنه بعد أكثر من ثمانية أشهر ، يجب إرفاق نفس الحكم المحير للعقل بالأرقام الرسمية للوفيات من العديد من المحافظين ورؤساء البلديات الديمقراطيين الآخرين، ومرشح الحزب للرئاسة لعام 2020 جو بايدن الملتوي والجاهل، وفقا لتعبيره.