أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي في بيان رسمي اليوم ، غلق باب المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن البرازيلي جاستين سيرينو صانع ألعاب الفريق .
وجاء البيان الرسمي من جانب نادي صن داونز : " أغلقنا المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صانع ألعاب الفريق جاستين سيرينو ولن نبيعه ".
وأشار البيان إلى ان العلاقات ستظل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز مميزة ولن يعكرها فشل الصفقة ".
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التعليقات على رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو
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