قلص النفط خسائره، اليوم الإثنين، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا، وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 % لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4 % إلى 48.04 دولار للبرميل.
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التعليقات على النفط يُقلص خسائره بعد توقيع ترامب حزمة مساعدات لمتضرري «كورونا»
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