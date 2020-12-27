النفط يُقلص خسائره بعد توقيع ترامب حزمة مساعدات لمتضرري «كورونا»

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › النفط يُقلص خسائره بعد توقيع ترامب حزمة مساعدات لمتضرري «كورونا»

صورة الخبر: النفط يُقلص خسائره بعد توقيع ترامب حزمة مساعدات لمتضرري «كورونا»
النفط يُقلص خسائره بعد توقيع ترامب حزمة مساعدات لمتضرري «كورونا»

قلص النفط خسائره، اليوم الإثنين، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا، وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 % لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4 % إلى 48.04 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، «مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره اليوم، وإن كان كل من برنت وغرب تكساس مازال على انخفاض متواضع».

لقت خطوة الرئيس الأمريكي ترحيبا لأنها تعيد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين، وتحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على النفط يُقلص خسائره بعد توقيع ترامب حزمة مساعدات لمتضرري «كورونا»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34117

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager