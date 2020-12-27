

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 28-12-2020 سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 28-12-2020

تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارا نسبيا، اليوم الإثنين 28-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.



وذلك في إطار البحث المستمر عن سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي عبر محرك البحث العالمي "جوجل" في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية.



وبعد انعكاس ارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، رغم ما تمر به جمهورية مصر العربية من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

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وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوميسعر الدولار في البنك المركزي المصري15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك عودة15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي15.66 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.يذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت تراجع حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية المبلغ عنها إلى 60.4 بالمئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 بالمئة في الربع الثاني.وكانت حصة الدولار 61.5 بالمئة من الاحتياطيات الإجمالية قبل عام، غير أن النسبة تراجعت لربعي سنة متتاليين.تتكون الاحتياطيات العالمية من أصول تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات مختلفة وتستخدم في المقام الأول لدعم التزاماتها، ويحدث أحيانا أن تستخدم البنوك المركزية تلك الاحتياطيات لدعم عملاتها المحلية.وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت الاحتياطيات العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 12.254 تريليون دولار في الربع الثالث، من 12.012 تريليون في الربع الثاني.