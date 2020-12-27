

سبيد ميديكال ترصد استثمارات مبدئية 150 مليون جنيه لعام 2021 سبيد ميديكال ترصد استثمارات مبدئية 150 مليون جنيه لعام 2021

آراب فاينانس: رصدت شركة سبيد ميديكال (SPMD) استثمارات مبدئية لعام 2021 بقيمة 150 مليون جنيه لصالح توسعات الفروع واستكمال إنشاءات مستشفى العبور.



وقال محمود لاشين، رئيس مجلس الإدارة، إن شركته تسعى لاستكمال خطتها التوسعية خلال العام المقبل من خلال مجموعة من التعاقدات والاستحواذات الجديدة، إلى جانب زيادة عدد فروع المعامل الحالية.



وأشار إلى أن الشركة قررت ضخ استثمارات مبدئية قيمتها 150 مليون جنيه تتضمن توسعات الفروع ومستشفى العبور فقط، والمُنتظر افتتاحها خلال النصف الثانى من 2021.

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وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تلك القيمة الاستثمارية لا تتضمن مخططات الشركة للاستحواذات الجديدة، موضحًا أن الأخيرة قد ترفعها للضعف أو أكثر.وأكد أن شركته ضخت استثمارات بلغت 120 مليون جنيه خلال 2020 بواقع 50 مليونا لصالح توسعات الفروع و70 مليونا لمستشفى العبور، لافتًا إلى أن الاستثمارات الإجمالية للعام ذاته تفوق ذلك الرقم.وقال إن الشركة افتتحت خلال العام الجارى حوالى 31 فرعًا جديدًا ليبلغ إجمالى عدد فروع المعامل لديها 98 على مستوى الجمهورية.ولفت إلى أن شركته تُخطط لافتتاح 40 فرعًا جديدًا لمعامل «سبيد لاب» خلال 2021 كما تعتزم زيادة معامل مصر سلسلة تابعة للشركة لحوالى 60 فرعًا مقارنة مع 11 حاليا أى بإضافة 49 فرعًا جديدًا، مع البحث عن فرص جديدة للشركة.وأوضح أنه على الرغم من أن 2020 كان عامًا صعبا على الوضع الاقتصادى ككل، فإن الشركة تمكنت من تحقيق كافة مستهدفاتها على مستوى التوسعات والإيرادات وكذلك مستويات الربحية.ولفت إلى أن «سبيد ميديكال» تتوقع أن تختم العام الحالى على زيادة فى معدلات ربحيتها قيمة الإيرادات بنحو %300 مقارنة مع العام الماضى.وتمكنت الشركة من زيادة أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى بنحو %199 وسجلت صافى ربح بقيمة 49 مليون جنيه مقارنة مع 16.4 مليون جنيه للفترة المماثلة من 2019، وارتفعت الإيرادات مسجلة 113 مليون جنيه مقارنة مع 61 مليونا للفترة المناظرة.وفيما يتعلق بشراكة «سبيد» مع مجموعة «علاج» الطبية، قال «لاشين» إنه لا يزال حتى الوقت الحالى يبحث تأسيس شركة جديدة بموجب تلك الشراكة، لافتًا إلى أن «سبيد ميديكال» تُخطط من خلالها للتوسع الخارجى فى قارة أفريقيا.وأعلنت «سبيد» مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «علاج» الطبية بالسعودية، لتكامل عملهما داخل مصر وخارجها، على أن يتم إنشاء معمل مرجعى فى مصر، كما تم الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة للاستثمار فى معامل التحاليل فى ليبيا والجزائر والمغرب وتونس، يكون لمختبرات البرج الطبية السعودية الدور فى تأسيسها من الناحية العلمية واستخدام علامتها التجارية ويكون لـ«سبيد ميديكال» وشركاتها التابعة والشقيقة الجوانب التسويقية والتعاقدية واللوجستية.كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج أعمالها عن للفترة من 01/01/2020 إلى 30/06/2020 أظهرت تحقيق صافي ربح 21,244,585 جنيه مجمع في مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح 10,752,015جنيه خلال الفترة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019.تعتبر سبيد ميديكال إحدى الشركات التى تم إدراجها حديثًا بالنايلكس، وتُخطط للانتقال إلى القيد بجداول السوق الرئيسية بنهاية عام 2019، وافتتاح مستشفى سبيد بمدينة العبور، وتمتلك 4 شركات تابعة، وهي سبيد لاب المتخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، ويبلغ عدد فروعها نحو 51، وشركة سبيد سكان وشركة سبيد كلينك وشركة سيتى سبيد المتخصصة فى مدن القناة والسويس.