الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تتلقى عرضاً لشراء 84.99% من رأسمالها

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الإسكندرية الوطنية للاستثمارات تتلقى عرضاً لشراء 84.99% من رأسمالها

أعلنت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تقليها عرضاً من مجموعة مستثمرين يمثلهم أحمد فاروق لشراء نسبة 84.99 % من رأسمال الشركة بسعر 5.32 جنيه.


وأعلنت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية في بيان منفصل لبورصة مصر، أنها تمتلك 2.14 مليون سهم بواقع 40.96 بالمائة من رأسمال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

المصدر: اموال الغد

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