

تعرف على مواصفات أسرع سيارة ينتظرها العالم في 2021 تعرف على مواصفات أسرع سيارة ينتظرها العالم في 2021

ينتظر العالم ولادة أسرع سيارة في العالم خلال العام المقبل حيث وعدت شركة هينيسي بالانتهاء من تطوير سيارتها فينوم F5 واختباراتها خلال 2021.



صرحت شركة هينيسي بأنها ستقوم بإنتاج 24 سيارة فقط من سيارتها فينوم F5 وستشرع في تسليمهم إلى عملائها خلال 2021 بعد اكتمال الاختبارات التي تجريها على السيارة وعلى محركها.



وتتميز سيارة هينيسي فينوم F5 بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 6.6 لتر قادر على توليد قوة حصانيه هائلة تصل إلى 1817 حصانا وعزم دوران مهول يُقدر بـ 1617 نيوتن / متر. أما بالنسبة لناقل الحركة فهو، كما أعلنت عنه الشركة، ناقل حركة نصف أوتوماتيكي سباعي السرعات.

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وفقًا للبيانات التي أعلنت عنها الشركة، فإن سيارة هينيسي فينوم F5 ستكون قادرة على الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من ثلاث ثوانٍ، بالإضافة إلة قدرة السيارة للوصول إلى سرعة 200 كيلو متر في الساعة خلال 4.7 ثوان فقط. أما بالنسبة للسرعة القصوى لسيارة هينيسي فينوم F5 فستصل إلى 500 كيلو متر في الساعة.ستأتي هيكل السيارة مُصنع من ألياف الكاربون وهو ما سينعكس على وزن السيارة الذي سيكون 1360 كيلوجرام وهو ما سيمنحها 1289 حصانًا لكل طن بحساب نسبة القوة إلى الوزن.