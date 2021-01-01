تعرف على مواصفات أسرع سيارة ينتظرها العالم في 2021

ينتظر العالم ولادة أسرع سيارة في العالم خلال العام المقبل حيث وعدت شركة هينيسي بالانتهاء من تطوير سيارتها فينوم F5 واختباراتها خلال 2021.
صرحت شركة هينيسي بأنها ستقوم بإنتاج 24 سيارة فقط من سيارتها فينوم F5 وستشرع في تسليمهم إلى عملائها خلال 2021 بعد اكتمال الاختبارات التي تجريها على السيارة وعلى محركها.
وتتميز سيارة هينيسي فينوم F5 بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 6.6 لتر قادر على توليد قوة حصانيه هائلة تصل إلى 1817 حصانا وعزم دوران مهول يُقدر بـ 1617 نيوتن / متر. أما بالنسبة لناقل الحركة فهو، كما أعلنت عنه الشركة، ناقل حركة نصف أوتوماتيكي سباعي السرعات.
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