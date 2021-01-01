

بهذه الأسعار تنطلق فورد إيكو سبورت 2021 في السوق المصري بهذه الأسعار تنطلق فورد إيكو سبورت 2021 في السوق المصري

باعتبارها وكيلا لسيارات فورد الأمريكية في مصر أعلنت شركة أوتو جميل مؤخرا عن تقديم موديل 2021 من سيارتها ايكو سبورت، وهي سيارة من فئة SUV الرياضية المدمجة بدأت الشركة الأم في انتاجها عام 2003.



وأعلنت شركة أوتو جميل عن تقديم هذا الموديل من السيارة بفئتين يتم تقديمهما بنفس أسعار موديل 2020 من السيارة، وبذلك تصبح أسعار موديل 2021 كالتالي:



- فئة أولى بسعر 325 ألف جنيه.

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثانية بسعر 370 ألف جنيه.ويحمل موديل 2021 محرك 3 اسطوانات بسعة 1000 سي سي، وبقوة 123 حصان و170 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات المختلفة المقدمة مع السيارة فتشمل:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- وسائد هوائية.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- النظام الملاحي جي بي اس (GPS).- مرايات جانبية كهربائية.- مصابيح ضبابية امامية وخلفية.- سنسور خلفي.- مثبت سرعة.- تكييف هواء يدوي.- فتحة سقف.