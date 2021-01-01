

علاج الالتهابات.. 5 فوائد للشاي بالليمون علاج الالتهابات.. 5 فوائد للشاي بالليمون

الشاي من المشروبات الدافئة التي لا يخلو منها كل منزل، وهو المشروب المفضل لدى المصريين بكل نكهاته، فهو ليس مشروبا فقط بل من الأعشاب التي تساعد في علاج بعض الأمراض.



وهذه بعض الفوائد التي نحصل عليها بعد تناول الشاي:





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علاج الالتهاباتيعتبر الشاي بالليمون علاجًا لعدد من الأمراض وأنواع الالتهابات المختلفة في الجسم، لأنه يعمل على تطهيره وإزالة السموم المختلفة منه.علاج للبرد والأنفلونزافهو يساعد في تخفيف أعراض البرد والأنفلونزا، ويعزز من صحة الجهاز المناعي.الشاي بالليمون يزيل السموم من الجسم، فينشط العقل ويساعد على صفاء الذهن.يقاوم الأزمات القلبيةيحتوي الشاي بالليمون على الفلافونويدات التي تقلل من الالتهاب ومنع تشكل جلطات الدم في الشرايين وأفضل وسيلة للتغلب على الأزمة القلبية.يحافظ على الجهاز الهضمييساعد الشاي بالليمون على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بسبب تأثيره المهدأ كما ويزيل السموم والنفايات من الجسم، لاحتوائه على حامض الستريك الذي يساعد على الهضم ويذوب حصى الكلى.يحسن نشاط الأنسولينيحسن من نشاط الأنسولين في الجسم، لأنه يحول الأنسولين لجلوكوز ثم يتم تحويله لسكر ويحوله في الجسم لطاقة.