

طرق منع البخار علي عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا طرق منع البخار علي عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا

يرافق الأشخاص الذين يرتدون النظارات ازعاج بالغ اثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، بسبب تشويش الرؤية بالنظارة لتكثيف الضباب على عدسات النظارات الطبية أو الشمسية.



لماذا يحدث تكثيف البخار على النظارة؟



يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة، وبالتالي يغطي عدستي النظارة الباردة.

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ويوجد طرق لمنع التكثيف على النظارة مع ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا.ومن الطرق المستحدثة للتغلب على ضبابية عدسات النظارة أو ما يسمي بـ«شابورة العدسات»، غسل النظارة بالماء والصابون قبل لبس الكمامة.حيث اكتشف أطباء الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، أن غسل النظارة بالماء والصابون قبل لبس الكمامة، يقلل بشكل كبير من تجمع الضباب على عدساتها، وقاموا بتدوين هذه التقنية في دراسة نشرتها المجلة الطبية للكلية الملكية للجراحين في إنجلترا.وأوصت الدراسة مباشرة قبل ارتداء كمامه الوجه اغسل النظارات بالماء والصابون ثم دعها تجف في الهواء أو تجفف العدسات برفق باستخدام أنسجة ناعمة.ووفقًا للدراسة، فإن الماء والصابون يخلق طبقة رقيقة توقف مؤقتًا التوتر السطحي الذي يتسبب في ضباب النظارات من الأنفاس الموجهة بواسطة أقنعة الوجه ومع ذلك، فهو ليس حلاً دائمًا ويجب تكراره عدة مرات في اليوم.كما ان كريم الحلاقة فعال أيضًا في منع التكثف على النظارات.أيضا هناك كمامات أو اقنعة تأتي مع مشبك أنف معدني يسمح لمرتديها بالحد من كمية الرطوبة التي تدخل أو تخرج من القناع.