طرق منع البخار علي عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا

آخر الأخباراخبار منوعة › طرق منع البخار علي عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا

صورة الخبر: طرق منع البخار علي عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا
طرق منع البخار علي عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا

يرافق الأشخاص الذين يرتدون النظارات ازعاج بالغ اثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا، بسبب تشويش الرؤية بالنظارة لتكثيف الضباب على عدسات النظارات الطبية أو الشمسية.

لماذا يحدث تكثيف البخار على النظارة؟

يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة، وبالتالي يغطي عدستي النظارة الباردة.

ويوجد طرق لمنع التكثيف على النظارة مع ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا.

ومن الطرق المستحدثة للتغلب على ضبابية عدسات النظارة أو ما يسمي بـ«شابورة العدسات»، غسل النظارة بالماء والصابون قبل لبس الكمامة.

حيث اكتشف أطباء الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، أن غسل النظارة بالماء والصابون قبل لبس الكمامة، يقلل بشكل كبير من تجمع الضباب على عدساتها، وقاموا بتدوين هذه التقنية في دراسة نشرتها المجلة الطبية للكلية الملكية للجراحين في إنجلترا.

وأوصت الدراسة مباشرة قبل ارتداء كمامه الوجه اغسل النظارات بالماء والصابون ثم دعها تجف في الهواء أو تجفف العدسات برفق باستخدام أنسجة ناعمة.
ووفقًا للدراسة، فإن الماء والصابون يخلق طبقة رقيقة توقف مؤقتًا التوتر السطحي الذي يتسبب في ضباب النظارات من الأنفاس الموجهة بواسطة أقنعة الوجه ومع ذلك، فهو ليس حلاً دائمًا ويجب تكراره عدة مرات في اليوم.

كما ان كريم الحلاقة فعال أيضًا في منع التكثف على النظارات.

أيضا هناك كمامات أو اقنعة تأتي مع مشبك أنف معدني يسمح لمرتديها بالحد من كمية الرطوبة التي تدخل أو تخرج من القناع.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طرق منع البخار علي عدسات النظارة عند ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
12111

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager