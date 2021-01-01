

كورنينغ تصل المراحل الأخيرة لإنتاج زجاج حماية للهواتف القابلة للطي كورنينغ تصل المراحل الأخيرة لإنتاج زجاج حماية للهواتف القابلة للطي

يبدو أن حماية الهواتف القابلة للطي ستأخذ منحنى جديد خلال العام القادم 2021، حيث وصلت شركة كورنينغ الأمريكية المعروفة بإنتاج زجاج Gorilla Glass للمراحل الأخيرة من عملية تطوير زجاج حماية قابل للطي لتكون متاحة للهواتف القابلة للطي خلال العام القادم.



ستساهم خطوة كورنينغ في وضع منافسة قوية مع شركة شوت Schott الألمانية التي سبق لها تطوير زجاج للهواتف القابلة للطي.



وتسيطر شركة سامسونج على سوق الهواتف القابلة للطي من خلال إنتاج عدد من الهواتف العام الماضي وسابقه كأول شركة في العالم، وتستعد لإطلاق ثلاثة هواتف جديدة على الأقل خلال 2021، ما يعزز من إمكانية تعاونها مع كورنينغ في المستقبل كبيرة خاصة وأنها تتعاون مع الشركة على هواتفها الرائدة السابقة منذ سنوات طويلة.

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وسبق أن تعاونت سامسونج هذا العام مع شركة Schott بشكل حصري لإنتاج طبقة زجاجية رقيقة للغاية لهواتفها القابلة للطي.لكن بوجود كورنينغ كمطورة للزجاج الرقيق جدًا لحماية الهواتف القابلة للطي، يمكن أن يتغير الأمر لتكون الشركة الأمريكية المزود لها.يُشار أن شركة أخرى تُدعى Dowoo Insys تعمل هي كذلك على تطوير زجاج رقيق للغاية قابل للطي موجه للهواتف الذكية، وتستخدم زجاج كورنينغ لهذه المهمة، بحيث يتم الوصول لتقنية تحول شاشات OLED لشاشات قابلة للطي محمية خالصة.وتعد شركة Dowoo Insys مملوكة لسامسونج، وبالتالي سيكون هناك منافسة كبيرة لصالحها بالعام القادم لاختيار الزجاج الأنسب للهواتف القابلة للطي.في حال تمكنت Dowoo Insys من تطوير شاشات OLED قابلة للطي بزجاج كورنينغ، فربما تكون المزود الرئيسي للشركات كافة بالمستقبل.لكن على الأقل ستستمر Schott بتزويد سامسونج بالزجاج القابل للطي الفترة القادمة، خاصة وأن هناك عقد حصري 3 سنوات بينها.