

أيا كان برجك.. تعرف على حظك اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 أيا كان برجك.. تعرف على حظك اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020

الأبراج دائرة مفتوحة من التوقعات، تحمل كثيرا من صفات الشخصيات وسماتها، وفي ضوء هذه السمات تتحدد كثير من الأمور، فأيا كان برجك يقدم لك «صوت الأمة» حظك اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، مع أبرز سمات وعيوب شخصيتك.



برج الحمل: أنانى

من مواليد 21 / 3 وحتى 19 / 4.

يتميز مولود برج الحمل بسرعة البديهة، والثقة العالية بالنفس، والأنانية، وحب المغامرة، والاندفاع فى الحب، السعى دائما للاستقرار، ويعيبه الأنانية وعدم الصبر، والتهور، الميل للتسلط، العدوانية، سرعة الغضب، الجرأة فى الكلام لدرجة الفظاظة أحياناً.

حظ برج الحمل اليوم مهنيا:

استقرار العلاقة بينك والمدير بسبب التزامك فى تنفيذ المهام.

حظ برج الحمل اليوم عاطفيا:

توتر فى علاقتك بشريك الحياة نتيجة أنانيتك.

حظ برج الحمل اليوم صحيا:

استقرار نسبى فى حالتك الجسدية والنفسية فى الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل قدر من الاستقرار الأسرى.



برج الثور: غيور

من مواليد 20 / 4 وحتى 20 / 5.

يتميز مولود برج الثور بالإصرار والعزيمة، الإخلاص الشديد، تفضيل العلاقات طويلة المدى، ويعيبه الطمع، الجشع، الغيرة، حب التملك، والفضول.

حظ برج الثور اليوم مهنيا:

رئيسك يشيد بك لنشاطك فى العمل.

حظ برج الثور اليوم عاطفيا:

تعيش حالة عاطفية سيئة بفعل غيرة شريك الحياة.

حظ برج الثور اليوم صحيا:

حالة جسدية سيئة وحالة نفسية مستقرة خاصة فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور مزيد من استقرار الأجواء العائلية.



برج الجوزاء: متوتر

من مواليد 21 / 5 وحتى 20 / 6.

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه ذكى، وموهوب، اجتماعى، مغامر، لديه رغبة فى مناقشة التفاصيل الحياتية، وصبور، ويعيبه، التوتر، والعصبية، والفضول، وتقلب المزاج، وعدم الاتزان.

حظ برج الجوزاء اليوم مهنيا:

تحسن فى علاقتك بالمدير لحرصك على مواعيد الحضور والانصراف.

حظ برج الجوزاء اليوم عاطفيا:

تعيش كثير من الاستقرار العاطفى بفعل التقرب والتودد للحبيب.

حظ برج الجوزاء اليوم صحيا:

حالة جسدية مضطربة وحالة نفسية مستقرة خاصة فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء قدر من الاستقرار المالى.



برج السرطان: مخلص

من مواليد 21 / 6 وحتى 22 / 7.

يتميز مولود برج السرطان بسعة الخيال، الإخلاص، البيت والأسرة فى المراتب الأولى بسلم أولوياته، اجتماعى كثيراً حال تجاهله، يترك مشاكله الخاصة ليساعد الآخرين فى حل مشاكلهم، ويعيبه، سرعة الغضب، العنف، انتقاداته لاذعة، مزاجى.

حظ برج السرطان اليوم مهنيا:

تواجه مشكلة مع المدير لتكاسلك فى العمل خلال اليومين الماضيين.

حظ برج السرطان اليوم عاطفيا:

توتر محدود فى حياتك العاطفية بفعل تجاهل الحبيب.

حظ برج السرطان اليوم صحيا:

حالتك النفسية متوترة وحالتك الجسدية مستقرة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان التصالح مع بعض الأقارب.



برج الأسد: متفاخر

من مواليد 23 / 6 وحتى 22 / 8.

يتميز مولود برج الأسد، بالإبداع، الكرم، سعة العقل، الدفء، التفاؤل، عدم الخوف ، والقدرة الكبيرة على الإنجاز، ويعيبه، التسلط، التفاخر، الغطرسة، التشدد، وعدم الصبر.

حظ برج الأسد اليوم مهنيا:

فشلك فى إنجاز مهام العمل يعرضك لعقاب إدارى.

حظ برج الأسد اليوم عاطفيا:

حالتك العاطفية جيدة نهارا ومستقرة قبل منتصف الليل.

حظ برج الأسد اليوم صحيا:

حالة جسدية جيدة صباحا وحالة نفسية متميزة فى النهار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد قليل من الاستقرار العائلى.



برج العذراء: قلوق

من مواليد 23 / 8-22 / 9.

يتميز مولود برج العذراء بأنه عملى، مجتهد، دقيق، ذكى، متواضع، يمكن الاعتماد عليه، يتكيف بسهولة، يحب الاستقرار، منظم فى حياته، ويسعى للكمال، ويعيبه، الخجل، القسوة، كثرة القلق، كثرة الانتقاد.

حظ برج العذراء اليوم مهنيا:

تحسن كبير فى محيط العمل بفعل طاعتك لتعليمات المدير.

حظ برج العذراء اليوم عاطفيا:

توتر محدود فى حياتك العاطفية بفعل تجاهل شريك الحياة.

حظ برج العذراء اليوم صحيا:

حالتك الجسدية مستقرة وحالتك النفسية رائعة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء استقرار مالى.



برج الميزان: منطوى

من مواليد 23 / 9 وحتى 23 / 10.

يتميز مولود برج الميزان، بأنه، رومانسى، ساحر، محبوب، مؤدب، ، صاحب مبادئ، يقدس الحياة الزوجية، ويعيبه، الانطواء، السذاجة، والتردد.

حظ برج الميزان اليوم مهنيا:

توتر فى علاقتك بالمدير ينتهى بنهاية الدوام.

حظ برج الميزان اليوم عاطفيا:

علاقتك بشريك الحياة جيدة مع دخول الليل وقد تلتقيه فى أول الليل.

حظ برج الميزان اليوم صحيا:

حالة جسدية متوترة نهارا وحالة نفسية رائعة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان استقرار الوضع المجتمعى.



برج العقرب: عنيد

من مواليد 24 / 10 وحتى 21 / 11.

يتميز مولود برج العقرب، بالعاطفة، القوة، الإثارة، قوة الشخصية، العزيمة، كتم الأسرار، ويعيبه، حب التملك، الغيرة، العند، الغموض، الفضول.

حظ برج العقرب اليوم مهنيا:

علاقتك بالمدير تتحسن بفعل حرصك على تنفيذ القرارات.

حظ برج العقرب اليوم عاطفيا:

حالتك العاطفية جيدة بفعل التودد للحبيب.

حظ برج العقرب اليوم صحيا:

حالتك الجسدية معقولة نهارا وحالتك النفسية مستقرة فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

يتوقع علماء الفلك لمواليد العقرب كثير من الاستقرار الأسرى.



برج القوس: مندفع

من مواليد 22 / 11 وحتى 21 / 12.

يتميز مولود برج القوس، بالمرح، التفاؤل، حب الحرية، الصدق، الذكاء المغامرة، ويعيبه، الإهمال، عدم تحمل المسؤولية، الميل للانطواء، السطحية، عدم اللباقة، القلق، المزاج المنحرف، الخروج عن المألوف.

حظ برج القوس اليوم مهنيا:

علاقتك بالمدير جيدة بفعل تنفيذ التعليمات بسرعة.

حظ برج القوس اليوم عاطفيا:

حياتك العاطفية معقولة نهارا ومستقرة فى الليل.

حظ برج القوس اليوم صحيا:

حالتك الجسدية جيدة وحالتك النفسية جيدة خاصة فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمواليد القوس انتهاء مشكلات عائلية وأسرية.



برج الجدى: متشائم

من مواليد 22 / 12 وحتى 19 / 1.

يتميز مولود برج الجدى بأنه عملى، عقلانى، مرح، صبور، قاسى على الصعيد الاجتماعى، بطىء فى تكوين علاقاته الاجتماعية، مهتم بالتقاليد أكثر من اللازم، ومتشائم فى كثير من الأحيان.

حظ برج الجدى اليوم مهنيا:

شعورك بالاضطهاد ينتهى بعد تفهم المدير لظروفك النفسية.

حظ برج الجدى اليوم عاطفيا:

علاقتك بشريك الحياة تسوء خاصة قبل دخول المساء.

حظ برج الجدى اليوم صحيا:

تعيش استقرار جسدى ونفسى على مدار اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

يتوقع علماء الفلك لمواليد الجدى تورت فى العلاقات المجتمعية.



برج الدلو: مرح

من مواليد 20 / 1 وحتى 18 / 2.

يتميز مولود برج الدلو، بأنه ودود، مستقل، يتسم بالذكاء،مبتكر، مرح، يتميز بالأصالة والمثالية، عاشق، وفى العاطفة يحاول أن يقدم الكثير لإرضاء شريكه مما يجعل شخصيته قوىة، ومن عيوبه، عنيد، مشاكس، وتصرفاته غير متوقعة.

حظ برج الدلو اليوم مهنيا:

غضب مديرك يتجدد بسبب استمرار فشلك فى المهام.

حظ برج الدلو اليوم عاطفيا:

انتهاء خلافات مع الحبيب بفعل فطنتك وحسن تصرفك.

حظ برج الدلو اليوم صحيا:

حالتك النفسية متميزة نهارا وحالتك الجسدية جيدة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

يتوقع، علماء الفلك، لمواليد برج الدلو، استقرار مالى كبير.



برج الحوت: غامض

من مواليد 19 / 2 وحتى 20 / 3.

يتميز مولود برج الحوت، بأنه اجتماعى، مخلص، غير مادى،غير أنانى، ويعيبه، ضعف الشخصية، سهولة الانقياد، الغموض.

حظ برج الحوت اليوم مهنيا:

تتوتر علاقتك مع بعض الزملاء نتيجة غيرتهم منك.

حظ برج الحوت اليوم عاطفيا:

تعيش استقرارا عاطفيا بفعل تقربك للحبيب.

حظ برج الحوت اليوم صحيا:

حالتك الجسدية معقولة وحالتك النفسية رائعة قبل منتصف الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت توتر العلاقة العائلية والأسرية.