طيار ألماني يبشر العالم بقرب نهاية أزمة كورونا

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صورة الخبر: طيار ألماني يبشر العالم بقرب نهاية أزمة كورونا
طيار ألماني يبشر العالم بقرب نهاية أزمة كورونا

وجه طيار ألماني يدعي سامي كرامر رسالة إلى العالم وذلك برسمة فريدة من نوعها تشبه الحقنة أثناء قيامه بالتحليق في سماء بلاده، فى إشارة منه إلى قرب حل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد توصل العلماء للقاح ضد الفيروس، وبلغ مسار التحليق نحو 200 كم فوق عدة مدن ألمانية.


ونشرت الشركة المتخصصة حول اتباع مسارات الطائرات المختلفة «فلاي رادار» مسار طائرة الطيار الألماني الذي استطاع خلال ساعات عدة من رسم حقنة، مشيرة إلى قيام الطير بهذه الخطوة دعما للناس وتشجيعا لهم بتلقي اللقاح ضد الفيروس، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت تصريح استخدام طارئ للقاح "فايزر / بيوإنتيك" المخصص لكوفيد 19، وأظهرت البيانات أن مفعول اللقاح يبدأ بعد الجرعة الأولى بفترة وجيزة، وأن نسبة فعاليته 95% بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، ويعني هذا أن أكثر من 95% من الأشخاص الذين يأخذون اللقاح يتمتعون بالحماية من الإصابة بمرض شديد ناتج عن الفيروس، وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 16 سنة فأكثر، ويتطلب أخذ حقنتين يفصل بينهما 21 يومًا.

كما أصدرت أيضا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ للقاح كوفيد 19 الذي أنتجته موديرنا، وقد أظهرَت البيانات أن اللقاح فعال بمعدّل 94.1%، وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 18 سنة فأكثر. يتطلب هذا اللقاح حقنتين يفصل بينهما 28 يومًا.

صورة الخبر: طيار ألماني يبشر العالم بقرب نهاية أزمة كورونا

المصدر: صوت الأمة

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