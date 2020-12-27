

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر الإثنين 28-12-2020 سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر الإثنين 28-12-2020

نقدم لكم سعر جرام الذهب عيار 21 حيث تواصل أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 28-12-2020، استقرارها في الأسواق المحلية وفق التحديثات الأخيرة وما سجله سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.



على المستوى المحلي، تستقر أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم ولليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل سعر جرام الذهب 818 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.



ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

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أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28-12-2020سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 701جنيهات.سجل السعر للجرام الذهب في عيار 21 سجل 818 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 935 جنيهًا.عالميًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.89 دولارًا، لتسجل الأوقية 1873 دولارا، في الساعة 12:41 ظهرا بتوقيت القاهرة، بحسب وكالة بلومبرج.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم كما تشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الذهب، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.ويُعد الذهب ملاذا آمنا بمعنى يتم الطلب عليه فى حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو بعكس أى أدوات استثمارية أخرى.جدير بالذكر أنه مع اقتراب احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية يلجأ البعض لشراء الهدايا الذهبية، وقدم برنامج أسواق في حلقته الجديدة نصائح للمستهلكين لكيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب أبرزها اختيار الذهب الذي تم طرحه مؤخرا بالسوق وهو عبارة عن أطقم ذهبية ذات أوزان خفيفة وتشمل سعر المصنعية وكافة الرسوم الأخرى.