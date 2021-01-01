

3 حيل طبيعة لعلاج الزكام في يوم واحد 3 حيل طبيعة لعلاج الزكام في يوم واحد

الزكام هو عدوى فيروسية تُصيب الأنف والحنجرة والإصابة بالزكام يُصعب من ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي، حتى إذا لم تكن مريضًا لدرجة تجعلك تحتاج للرعاية الطبية، ومعظم الناس يمكن علاجهم بشكل فعّال في المنزل، ولكن إذا أُصبت بالزكام واستمر لمدة تزيد عن أسبوعين، يجب عليك رؤية الطبيب للتأكد من أنه ليس أمرًا شديد الخطورة.



ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" غليكم ابرز الطرق لعلاج الزكام...



اشرب الكثير من المياه

يُسبب سيلان الأنف أو الحمى إلى فقدان الترطيب، تأكد من شرب ما يكفي من المياه لتجنب إجبار جسدك على التعامل مع كلٍ من الزكام والاجهاد البدني بسبب الجفاف.

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حافظ على وجود كوب من المياه، أو عصير، أو حساء، أو عصير ليمون دافئ بالقرب من سريرك خلال النوم، إذا كنت تنام نومًا متقطعًا، سيتيح لك ذلك تناول بضع رشفات في كل مرة تستيقظ فيها وتتجنب الجفاف طوال الليل.تجنب الشعور بالبردالحمى المنخفضة ستجعلك تشعر بأن درجة حرارة الهواء حولك أبرد، إذا شعرت بالبرد الشديد بحيث بدأت ترتعش، سيكلف ذلك جسمك الطاقة التي قد تُستخدم في مقاومة فيروس الزكام، إذا كان يجب عليك الذهاب إلى العمل أو المدرسة، ارتدِ طبقة إضافية للتدفئة، إذا كنت ستمكث في المنزل، أضف بطانية إضافية على سريرك.وحاول استخدام زجاجة من المياه الساخنة أو حمل كوب من الشاي الساخن إذا كنت تُعاني من صعوبة في التدفئة.معالجة الاحتقان بالبخاراغلِ وعاءً من المياه ثم أضف إليها الزيوت العطرية مثل الكافور أو الروزماري، ضع الوعاء على الطاولة في صينية وتنفس البخار، هذا الخليط رائحته جيدة، وسيساعدك على الاسترخاء، وسيخفف انسداد أنفك.حاول استنشاق أكبر قدر من البخار باستخدام منشفة لصنع خيمة فوق رأسك والوعاء، استنشق البخار لمدة 10 دقائق على الأقل أو حتى تشعر بالراحة.