مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر



حيل تجعل الجسم رشيقا حيل تجعل الجسم رشيقا

التقدم في العمر ليس السبب الوحيد لـ زيادة الوزن وظهور ترهلات الجسم ولكن نمط الحياة الخاطئ قد يكون هو العامل الرئيسي الذي يجب أن نلومه في هذه الحالة.



ونقدم إليك مجموعة من النصائح التى تجعلك تحافظ على جمال شكلك وصحتك مع عدم زيادة وزنك ، وذلك وفقا لما اورده موقع " برايت سايد".



1. الفراولة والتفاح والبصل

اكتشف العلماء أن زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالفلافونويد يرتبط بالحفاظ على الوزن وله تأثير إيجابي على عملية إنقاص الوزن.

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المنتجات التي قد تساعدك على إنقاص الوزن هي:التوت البريفراولةالكرزالعنبالتوت البريشايتفاحبصلالكراثبروكليسيكون لإدراج هذه الأطعمة في خطة نظامك الغذائي تأثير إيجابي على صحتك العامة.2. ابق نشيطا بدنيالا تنس أن التمثيل الغذائي يتباطأ مع تقدمنا ​​في السن، ونتيجة لذلك تتراكم الدهون ونكتسب تلك الأرطال.. ولتجنب زيادة الوزن ، حافظ على نشاطك، أفضل طريقة للقيام بذلك هي القيام بتمارين بدنية منخفضة الخطورة بشكل منتظم.بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمرين يساعد عضلاتك ومفاصلك على البقاء قوية وشابة ، بل ويؤخر عملية الشيخوخة قليلًا.انتبه..أظهرت الدراسات الحديثة أن جلسة التمرين لمدة 10 دقائق التي يتم إجراؤها 3 مرات في اليوم فعالة مثل 30 دقيقة من النشاط البدني المستمر. لذا ، التزم حتى صعود الدرج بدلًا من المصعد ، أو ركن سيارتك بعيدًا قليلًا عن المكتب ، أو المشي لمدة 10 دقائق سيكون له آثار مفيدة.3. كن نشطا عقلياتعتبر مشاكل الذاكرة جزءًا طبيعيًا من عملية الشيخوخة ولكن الأمر ليس كما لو أنه لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك. الأنشطة الممتعة مثل القراءة ، وحل الكلمات المتقاطعة وألغاز سودوكو ، أو لعب الشطرنج (حتى بعض الألعاب عبر الإنترنت) ستحفز أجزاء مختلفة من الدماغ ، وتعزز الذاكرة والتركيز.مثل هذه العادات العظيمة توقظ وتدرب عقلك وتساعد على منع التوتر والاكتئاب وتحافظ على جودة حياتك.4. قل "لا" للوجبات الغذائيةيمكن للوجبات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية أن تقلل من معدل التمثيل الغذائي للأبد. عندما لا تحصل على سعرات حرارية كافية ، يحاول جسمك الحفاظ على كل طاقته ، ونتيجة لذلك ، فإنه يوفر السعرات الحرارية. إذا لجأت إلى تلك الحميات القاسية بشكل متكرر ، فلن يعود معدل الأيض إلى طبيعته أبدًا.لاحظ أيضًا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على 1200 سعر حراري (وأقل) سيساعدك على إنقاص الوزن ، لكن الوزن الذي تخسره هو أنسجة العضلات وليس الدهون، وبما أن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون ، فإن فقدان الأنسجة العضلية سيجعل من الصعب عليك الحفاظ على وزنك.5. اختر الملابس التي تضيف إلى ثقتك بنفسكتؤثر الطريقة التي تبدو بها على الطريقة التي تشعر بها والطريقة التي ينظر بها الآخرون إليك، هذا يتعلق بالملابس بشكل خاص، حاول اختيار تلك التي تبرز أفضل ملامحك وتخفي العيوب، على سبيل المثال ، قد لا يكون الجينز منخفض الخصر هو الخيار الأفضل لأنه يمكن أن يقصر ساقيك ويلفت الانتباه إلى الخصر دون إبرازه.6. راقب صحتك بانتظاميمكن أن تؤدي الشيخوخة أيضًا إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام ، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على النشاط البدني.تساعدك الفحوصات الطبية المنتظمة على البقاء بصحة جيدة والاستمتاع بكل يوم من أيام حياتك، قبل أن تلاحظ ذلك ، ستنشئ دورة إيجابية خاصة بك من الأشياء: تمنحك الصحة الجيدة الإمكانية والإرادة لممارسة الرياضة ، وهذا الأخير يجعلك تشعر بأنك أكثر صحة وسعادة.7. ابدأ في أقرب وقت ممكنيجب عليك إدخال عادات صحية إلى حياتك في أسرع وقت ممكن بهذه الطريقة لن تقلق بشأن الوزن الزائد في المستقبل.