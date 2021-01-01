30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

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30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

تشير الأبحاث إلى أن المشي السريع يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة.

وحسب موقع "express"، تشير الدلائل إلى أن المشي بوتيرة أسرع يمكن أن يطيل حياتك.

وجد الباحثون أن المشي بوتيرة متوسطة مقارنة بخطى بطيئة أدى إلى انخفاض خطر الموت الكلي بنسبة 20٪.

للحصول على الفوائد المثلى تشير النتائج إلى أنه يجب عليك زيادة وتيرة المشي، المشي بوتيرة سريعة أو سريعة (على الأقل أربعة أميال في الساعة) قلل من المخاطر بنسبة 24 %.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، فحصت الدراسة ارتباط المشي بوتيرة أسرع بعوامل مثل الأسباب العامة للوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بسبب السرطان .

تشير الدلائل إلى أن المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنحو 19 %.

المصدر: موقع "express"

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