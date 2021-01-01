كشفت منال عيسي إحدي سكان الجونة، عن ظهور أسد صغير في المدينة يتجول الشوارع.
وأضافت «عيسي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي، أن الأسد مازال صغير ويرضع وعمره لا يتجاوز الشهرين، متابعة أن صاحبة الأسد لن تكشف عن هوايتها بعدما أصبحت قضية تشغل الجميع.
وتابعت منال عيسي أنه ممنوع نهائيا بيع وشراء الاسود أو الحيوانات البرية تماما، مشيرة إلى أن حتي الآن لا احد يعرف مصدر تلك الأسد الصغير ومن أين جاء أو من صاحبه.
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التعليقات على العثور على أسد في شوارع الجونة.. تفاصيل
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