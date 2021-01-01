فوائد لا تعلمها عن تناول الزعفران

يعد الزعفران من أغلى التوابل في العالم، فهو ذو خصائص طبيّة علاجية يفيد في الشفاء من الأمراض، ويدخل في تصنيع العديد من الأدويه.
ويحتوي الزعفران على العديد من العناصر الغذائيّة ذات الأهمية منها: الكالسيوم، والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، والدهون، والبروتين، وفيتامينات عدّة مثل فيتامين (ج ، ب1، ب2، ب3) إضافةً إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة والكربوهيدرات وله العديد من الفوائد العلاجيه التى قدمها الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
١- يفيد الزعفران في محاربة أعراض الاكتئاب والشعور بالقلق والإحباط؛ فهو مسكّن ومهدّئ عام للأعصاب وعلاج للأرق واضطرابات النوم.
٢- يُحسّن عمل الجهاز الهضمي ويطرد الغازات ويزيل انتفاخ البطن والتهابات المعدة، كما يُسكّن المغص المعوي، إضافةً إلى أنه يعالج كلًا من الإمساك والإسهال المزمن.
٣- يُحسّن من صحة الجهاز التنفسي؛ فهو يقاوم السعال ونزلات البرد ويفيد في علاج الربو وضيق الصدر.
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