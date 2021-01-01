

سريع ومقرمش.. حضري بلح الشام بدون بيض سريع ومقرمش.. حضري بلح الشام بدون بيض

بلح الشام من الحلويات الشرقية كثيرة المكونات وخطوات التحضير، لهذا يستغرق الكثير من الوقت والمجهود والنفقات لتحضيره مقرمشا مثل الجاهز، ولكننا اليوم نقدم أسرع طريقة لتحضير بلح الشام المقرمش في المنزل دون بيض، وأفضل طرق لتخزينه الشيف نجلاء الشرشابى.



المكونات:

2 ونصف كوب دقيق

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة عسل نحل

2 كوب مياه

زيت للقلي

سيرب حلويات ثقيل



طريقة التحضير:

- توضع المياه في وعاء وتترك حتى تغلي

- يضاف الزيت للمياه المغلية ثم عسل النحل، تقلب جيدا وتترك لتمام الغليان والتجانس.

- بعد غليان المياه والزيت والعسل يسكب الخليط في وعاء آخر.

- يخلط الدقيق والنشا والفانيليا جيدا ثم تضاف للخليط السابق.

- تعجن المكونات السابقة جيدا حتى تتجانس تماما وتكون عجينة طرية لا تلتصق باليد.

- تترك العجين لترتاح لمدة ربع ساعة ثم توضع في كيس الحلواني أو أي كيس آخر بعد قص أحد أطرافه.

- يحمر بلح الشام في زيت غزير على نار متوسطة هادئة حتى تتم تسويته بهدوء وتترك له فرصة يتمدد "ينفش" ويقرمش، ثم يرفع ليصفى.

- يحضر سيرب "شربات" حلويات ثقيل القوام ثم يترك ليبرد ويوضع به بلح الشام المقلي وهو بارد ويرفع ويقدم.

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لتخزين بلح الشام:- تحضر العجينة بنفس الطريقة والمكونات السابقة ويترك ليرتاح.- توضع العجينة في كيس بلاستيك ويفرغ منه الهواء ويغلق بإحكام ويوضع في الفريزر.- عند إعادة استخدامه بعد التخزين يخرج من الفريزر ليذوب تماما في نفس الكيس ثم تستكمل باقي خطوات تحضيره.