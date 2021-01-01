4 علاجات منزلية طبيعية لإزالة الهالات السوداء

الهالات السوداء تحت العين، من أكثر الأمور المزعجة التي تدمر جمال الوجه، يمكنك أيضًا اتباع نصائح العناية بالبشرة التالية التي تساعد على تقلل الهالات السوداء في وقت قصير.
جوز الهند
اخلطي زيت جوز الهند وزيت اللوز ودلكي بلطف بحركة دائرية حول العينين، اتركيه لمدة ساعة تقريبًا، كما يمكنك مزج جوز الهند الطازج المطحون مع بضع قطرات من عصير الليمون و2 ملعقة صغيرة من الخيار المبشور 1 ملعقة صغيرة قشدة طازجة 3 ملاعق صغيرة من الطين الصيني اخلطي كل هذه المكونات معًا واحتفظي بها في الثلاجة، غطي العينين بمقياس قطني وضعي القناع فوقه، واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل غسله بلطف بالحليب ثم الماء.
الطماطم: اخلطي عصير الليمون وعصير الطماطم الطازج ودلكي منطقة العين بهذا يوميا، اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسليه بماء جوز الهند.
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